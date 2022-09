news

Un dia dedicat als malalts d'Alzheimer: “Una societat que es preocupa pels més febles és una societat més humana per a tothom”

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

S'estima que al voltant de 55 milions de persones a tot el món estan afectades per demències. En el 60% dels casos es tracta d'Alzheimer. A Itàlia n'hi ha més d'1 milió, i 600.000 tenen aquesta malaltia. El Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre, és una bona oportunitat per abordar el tema. De fet, els pacients i les seves famílies necessiten cada vegada més recerca i propostes de solucions assistencials, així com serveis de suport.



Avui en dia, les solucions que ofereixen els serveis sociosanitaris impliquen massa sovint l'aïllament dels pacients, perquè els allunyen de la vida de “tothom”, en llocs només per a ells, ja siguin residències, cases de repòs o altres llocs. En qualsevol cas, són guetos, encara que en alguns casos són “d'or”.



En els últims anys també s'han reduït els centres públics, que ja eren insuficients, com els centres de dia que permetien que les famílies tinguessin els seus familiars a casa, malgrat la manca d'atenció domiciliària.



Però la màxima prioritat ha de ser l'ajuda a domicili i també ajudar els membres de la família amb els serveis adequats per evitar el trauma de la separació.



Les polítiques del nostre país han d'abordar aquest problema, de manera que una part important dels seus ciutadans no es vegi obligada a viure amb malestar i por al futur. De fet, estem convençuts que una societat que es preocupa pels més febles és una societat més forta i humana per a tothom.



El dimecres 21 de setembre la Comunitat de Sant'Egidio estarà present als carrers i places romanes amb alguns punts d'informació i promoció, per parlar amb la gent gran i les seves famílies, mostrar propostes, escoltar problemes i compartir-los. Tots els ancians rebran un obsequi en senyal d'amistat i suport.