news

21 de setembre, Dia Internacional de la Pau. Escoltar el clam per la pau i construir-la és avui la “tasca immensa” dels governs, la societat civil i les religions. #peaceday

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

En el Dia Internacional de la Pau, establert per les Nacions Unides el 1981, la Comunitat de Sant'Egidio se suma a la crida llançada pel secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, les alarmants paraules del qual comparteix.

Una “tasca immensa” és la que es presenta als caps d'estat reunits a l'Assemblea General de les Nacions Unides davant el risc no tan remot d'una catàstrofe nuclear, l'empitjorament de la guerra a Ucraïna i els nombrosos conflictes en curs, parts d'aquesta “tercera guerra mundial a trossos”, les tràgiques conseqüències de la qual en la vida de milions de persones denuncia des de fa temps el Papa Francesc. Però fins i tot davant el canvi climàtic, una veritable guerra de l'home contra la Terra, és imprescindible donar un nou impuls al diàleg multilateral i a la col·laboració entre els pobles, deixant de banda els interessos particulars de grups o països.



La Comunitat de Sant'Egidio, que porta anys participant en processos de mediació i reconciliació, reafirma el seu compromís amb les víctimes dels conflictes, treballa per acollir refugiats i migrants i promou el diàleg entre països i religions, com succeirà del 23 al 25 d'octubre a Roma, en la trobada internacional de pregària per la pau entre les religions del món, titulada“El crit per la pau”.





PER SABER-NE MÉS

Trobada internacional “EL CRIT DE LA PAU”, Roma, 23-25 d'octubre de 2022