Set mesos de guerra a Ucraïna. Un relat des dels llocs de conflicte, entre el dolor, l'ajuda humanitària i l'esperança

Una delegació va visitar els llocs on Sant'Egidio està intensificant la seva acció humanitària

Fa 7 mesos que va començar la guerra a Ucraïna. I aquests dies una delegació de Sant'Egidio ha viatjat a Ucraïna des d'Itàlia per ajudar en la intensa acció humanitària que les comunitats ucraïneses estan duent a terme des de l'inici de la guerra. En les paraules i imatges que ens arriben d'aquells llocs, llegim històries de dolor, però també veiem els signes d'esperança que les comunitats de Sant'Egidio intenten transmetre amb tenacitat.



“Vam sentir una gran emoció en tornar a Kíiv després de set mesos de guerra. La ciutat ha reprès una vida que, en molts sentits, és normal: el trànsit, la gent al carrer, el metro que recupera el ritme habitual, les escoles obertes. Evidentment, hi ha menys gent i menys trànsit de l'habitual: encara hi ha molts kiïvians refugiats a l'estranger o en altres zones d'Ucraïna.

Però la guerra segueix present en el dia a dia. Les alarmes antiaèries ens recorden els possibles perills, fan que el transport públic s'aturi, les botigues tanquin i els estudiants d'escola baixin als refugis. En diferents llocs es poden veure sacs de sorra acumulats per protegir edificis o cavalls frisons col·locats als costats dels carrers.

Hi ha punts de control fortificats a les vies d'entrada a la ciutat. Però, sobretot, les setmanes del setge que va patir la ciutat a l'inici de la guerra han deixat un record viu en persones que no paren d'explicar el que van viure. És un record que tothom té i del qual sembla que tothom necessiti parlar: des dels ancians que et trobes al carrer fins als joves, des del taxista fins als que tenen responsabilitat pública.

A Kíiv, la Comunitat ha hagut de fer front a les necessitats de la ciutat durant la guerra. Mai ha deixat d'estar al costat dels seus pobres amics, ni tan sols en les setmanes més difícils: la distribució d'aliments al carrer als sense sostre i ancians pobres continua en tres barris de la ciutat, Troeshina, Darnitsa, Goloseevo, així com al centre, a Maidan i l'estació;

Els dos apartaments que acullen a les persones sense llar han continuat sent “cases càlides” d'acollida; la seu dels Joves per la Pau, abans de rebre l'impacte d'un míssil, allotjava una vintena de persones i avui, que gairebé està del tot reparada, està a punt de reprendre la seva vida; l'ajuda alimentària i els medicaments han arribat regularment a dos grans residències per a gent gran; alguns ancians i discapacitats que van ser evacuats al març van ser acollits per la Comunitat en convivències familiars a Lviv i a Ivano-Frankivsk: en temps de guerra, paradoxalment, s'ha fet realitat un somni, que vol ser un model d'un nou futur, fins i tot a Kíiv, on es traslladaran les convivències, tan aviat com sigui possible.

Joves i adults de la Comunitat fan front a noves situacions. S'han obert noves seus i s'han creat nous serveis.

A Troeshina, un gran barri perifèric de 300.000 habitants, on la Comunitat va donar els seus primers passos a principis dels anys noranta, ha obert una nova seu.

Es troba al centre del barri, en un edifici destinat originalment a serveis tècnics. Restaurat per gent de la Comunitat, dos cops per setmana rep refugiats de zones de guerra: és un centre de distribució d'aliments i paquets de roba. En menys d'un mes, ja s'han distribuït 600 paquets. Hi ha moltes mares amb fills. Acollir les persones amb un somriure i escoltar-les obre un espai de confiança que necessiten enormement: les històries del patiment de la guerra, les llàgrimes, els gestos de proximitat i el consol estableixen una nova relació de confiança. Algunes dones refugiades s'han afegit al treball solidari i han començat a venir al centre per ajudar a acollir persones, preparar paquets i consolar.



En els últims mesos, molts refugiats han arribat a Kíiv des de les regions de l'est i del sud del país, on hi ha combats. 120.000 persones estan registrades oficialment com a refugiats, però és probable que el seu nombre sigui d'unes 300.000 persones. Viuen a la ciutat i als suburbis, amb familiars o coneguts, o s'allotgen en apartaments que van deixar buits els kiïvians que van marxar de la ciutat; altres lloguen cases. La majoria s'han quedat sense ingressos, tenen problemes per trobar una nova feina i veuen com minven els seus estalvis.

Trobar maneres d'estar al seu costat i de respondre a les seves necessitats és una prioritat per a la Comunitat de Kíiv. Per això va decidir obrir una altra seu al barri de Darnitsa i convertir-la en un altre espai d'acollida de refugiats. Els locals, bonics, lluminosos, amb parets de colors, que antigament eren un centre infantil, són a prop de l'estació de metro. Des de mitjans d'agost, la nova seu acull refugiats dues vegades per setmana, i aviat obrirà un altre dia a la setmana. Joves de Kíiv i dones refugiades comparteixen un clima alegre i actiu. En un mes, han lliurat 1200 paquets d'aliments. Un ambient de serenitat dona la benvinguda a les persones. Provenen de Khàrkiv, Lisitxansk, Mariúpol, Kherson, Donetsk, Mikolàiev, ciutats els noms de les quals hem après a conèixer en aquests mesos de guerra. Al final del dia, la pregària aplega a moltes persones que comparteixen la necessitat de rebre una orientació.

Irpín és un centre residencial de 60.000 habitants, un suburbi de Kíiv. És una ciutat preciosa envoltada d'un bosc de pins i roures, amb parcs ben cuidats, llocs de cultura i escultures als carrers. L'aspecte amable del lloc ha quedat desfigurat per la gran destrucció causada pels bombardejos i els combats durant l'avanç de l'exèrcit rus cap a Kíiv. Visitar Irpín sorprèn: el poder destructiu de la guerra, la seva insensatesa, són impressionants. Aquí van morir unes 400 persones.

Algunes persones de la Comunitat que resideixen a Irpín van experimentar el patiment d'aquells dies: el temps que van passar als soterranis o als refugis mentre hi havia combats, l'arriscada fugida a Kíiv, l'apartament d'una d'elles destruït pels coets. Precisament a Irpín Sant'Egidio va voler donar un senyal d'esperança. Començant pels nens, que van patir especialment les conseqüències de la guerra. Estaven tristos i espantats. Al juny, els Joves per la Pau van començar amb una gran festa infantil i familiar en un dels molts parcs de la ciutat, l'Escola de Pau d'Irpín: un lloc de serenitat i pau, enmig de tant dolor, una visió d'un nou futur.

La Comunitat de Kíiv resisteix la guerra, imagina i comença a construir un nou futur, estableix les bases de l'edifici de la pau, la urgència i l'expectativa del qual són cada vegada més imperioses.

L'emoció que vam sentir quan vam arribar s'ha transformat en l'esperança i la confiança amb què marxem de Kíiv”.