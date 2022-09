news

Construir el futur amb migrants i refugiats: un recurs d'humanitat i solidaritat

La Comunitat de Sant'Egidio celebra el 25 de setembre, la 108 Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, sumant-se a les paraules del papa Francesc, que convida a construir el futur “amb” aquells que es veuen obligats a marxar de la seva terra. De fet, ens sembla no només adequat sinó decisiu deixar de banda la temptació d'un futur per a les nostres societats, al nord del món, “sense” o fins i tot “contra” aquells que representen des de fe molt de temps gran part de la nostra població i del món laboral. S'ha d'abordar la immigració, bandejant qualsevol impressió o raonament superficial, qualsevol instrumentalització fàcil.

Per a l'ocasió, Sant'Egidio ha publicat un vídeo amb el testimoni dels que estan construint aquest futur juntament amb nosaltres.

Recordem també que cal, en primer lloc, ajudar els que arrisquen la seva vida en viatges desesperats pel mar Mediterrani, cada vegada més llargs i dolorosos, com ho demostra la tràgica mort recent de 81 refugiats que van sortir del Líban en pasteres i van naufragar davant la costa de Síria. Cal tenir capacitat d'acollida i integració. Els corredors humanitaris, que han aconseguit portar més de 7.000 refugiats a Europa, són, en aquest sentit, un model a seguir perquè ens permeten conèixer persones i famílies que han estat testimonis de guerres i violències, i ajudar-los a formar part integrant de la nostra societat .

Per “construir el futur” calen algunes intervencions que facilitin l'entrada de migrants per motius laborals, cosa que Itàlia, en plena crisi demogràfica, necessita urgentment: augmentar les quotes anuals, introduir el patrocini (persona o associació que pugui actuar com a garant de la inclusió en el món laboral), facilitar el reagrupament familiar i una reubicació més generosa dels refugiats per part dels països europeus.

El 25 de setembre celebrem aquesta Jornada Mundial amb moltes persones migrants i refugiades. Els diferents actes, a Roma, tenen lloc al menjador dels pobres de la Via Dandolo 10, a partir de les dotze del migdia, per a un “dinar d'amistat” especial i a l'Escola de Llengua i Cultura Italiana de la plaça de Santa Maria de Trastevere 23, on les inscripcions per al nou curs estan obertes pel matí.