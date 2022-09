news

"Visca els Ancians" a Lima proposa una aliança entre generacions

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

"No m'abandonis, Senyor, al temps de la vellesa", diu el salm 70. Aquest és el crit de molts ancians que, al llarg dels anys, la Comunitat ha sabut escoltar i ajudar.

Amb aquestes paraules al cor, la Comunitat de Sant’Egidio de Lima ha obert, a l'antic barri de Rímac, a la parròquia de Sant Llàtzer, un centre on acudeixen cada setmana uns 60 ancians. La Comunitat els dona esmorzar i intenta donar resposta als problemes que tenen. Alguns viuen sols, tenen problemes de visió o tenen dificultats per caminar, i amb l'ajuda que reben estan començant a canviar la seva vida perquè es crea una xarxa familiar de suport al seu voltant.

Així va començar el moviment “Visca els Ancians”: els ancians participen en una xarxa d'amistat i solidaritat mútua, comparteixen moments de trobada i pregària, i viuen l'alegria de saber que no estan sols. Per als joves de la Comunitat, saber que els ancians són els seus millors aliats per construir un futur amb esperança, basat en l'amistat i la solidaritat, és una resposta a la cultura del descart.