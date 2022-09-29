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Pregària per l'Església, en directe a les 20h

29 Setembre 2022 - ROMA, ITÀLIA

Oración en vivo

Festa dels sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. L'Església d'Etiòpia, una de les primeres de l'Àfrica, venera sant Miquel com el seu protector

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