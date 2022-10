news

Sant'Egidio no oblida Alep, que segueix patint les conseqüències de la guerra. Nou lliurament d'ajuda humanitària a la població

Després d'11 anys d'una guerra de la qual avui es parla menys, però que no ha acabat, hi ha almenys 14,6 milions de persones a Síria que necessiten ajuda. S'espera que, el 2022, gairebé dos terços de la població s'enfrontin a una escassetat greu d'aliments, en un país que ja viu una profunda crisi econòmica, amb més del 90% de la població per sota del llindar de la pobresa.

En els últims dies s'ha repartit ajuda alimentària, medicaments i productes de primera necessitat a unes 400 famílies d'Alep.

El repartiment s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració entre la Comunitat de Sant'Egidio, la Missió Franciscana i l'Organització Juvenil Ortodoxa d'Alep, i representa una important ajuda per a la població, perquè la destrucció de la guerra i les sancions fan que la vida de cada dia sigui molt difícil, gairebé impossible.



Des de l'inici de la guerra, la Comunitat de Sant'Egidio ha estat al costat de la població siriana a través d'una sèrie d'iniciatives, com ara la campanya Salvem Alep, l'enviament d'ajuda humanitària en col·laboració amb esglésies locals i els corredors humanitaris.