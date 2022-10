news

Refugiats: arriben amb els corredors humanitaris a Itàlia i Bèlgica

Nous grups de refugiats arriben a Itàlia i Bèlgica a través dels corredors humanitaris de la Comunitat de Sant'Egidio. En un vol procedent de Nicòsia, han arribat a l'aeroport romà de Fiumicino 10 sol·licitants d'asil que havien passat mesos i mesos als camps de Xipre, el país europeu que percentualment acull el major nombre de refugiats. Seran allotjats a Roma per Sant'Egidio, després del viatge del papa Francesc a l'illa el desembre de 2021.



Alhora, s'obre un nou corredor humanitari a Bèlgica que permetrà que 250 persones arribin a aquell país de manera legal i segura. Ja han arribat a l'aeroport de Brussel·les 16 ciutadans sirians, entre ells 6 menors, que portaven anys refugiats al Líban.



En total, amb el sistema dels corredors humanitaris, creat gràcies a una extensa xarxa d'acollida, han arribat a Europa 5.200 refugiats —4.450 d'ells a Itàlia—, a més de 1800 ciutadans ucraïnesos, acollits per la Comunitat de Sant'Egidio en diversos països europeus. Tot això gràcies a projectes totalment autofinançats i a la generositat no només d'associacions, congregacions religioses i parròquies, sinó també dels ciutadans que han ofert la seva llar i la seva dedicació de forma gratuïta i voluntària.