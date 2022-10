news

Escriure a un condemnat a mort és lluitar per la vida

anàlisi en profunditat en el Dia Mundial Contra la Pena de Mort

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La Comunitat de Sant'Egidio dona suport i acompanya totes les iniciatives que afavoreixen i d'alguna manera faciliten o acceleren els processos d'abolició de la pena de mort en tots els països del món, començant per la introducció progressiva i preparatòria de l'abolició que representa la moratòria de les execucions en els Estats que encara mantenen aquesta mesura inhumana.



Des de 1998 hi ha hagut iniciatives i propostes dirigides a molts interlocutors diferents: representants de la cultura, líders religiosos, representants polítics i institucionals, associacions, voluntaris, creadors d'opinió, activistes i testimonis, representants d'institucions públiques competents per administrar justícia.

D'entre tots ells, no hem d'oblidar els “amics per carta”, dones i homes de tot el món que han estat en correspondència durant molt de temps amb condemnats a mort. Hi ha milers de persones, joves i grans, d'Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica, que per als que estan al corredor de la mort són un vincle amb el món exterior, una presència familiar i afectuosa, sovint l'únic contacte humà.



Els amics per carta trien la pobra eina del paper, el bolígraf i el segell per arribar als condemnats sense apel·lació i donar-los veu. Des del 2002, hem posat en contacte 12.484 vegades un amic per carta i un condemnat.

Seguiu llegint el bloc “No a la pena de mort”

Com participar en el programa “Escriure a un condemnat a mort”

Escolta l'entrevista sobre la importància d'escriure a un condemnat a mort