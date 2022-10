news

11 d'octubre de 1962-2022: Pregària a Santa Maria de Trastevere en ocasió dels 60 anys de l'obertura el Concili Ecumènic Vaticà II a les 20h

El dia que es compleixen 60 anys de l'obertura del Concili Vaticà II, la Comunitat de Sant'Egidio s'aplega per celebrar la pregària a la basílica de Santa Maria de Trastevere de Roma a les 20h. La pregària es retransmetrà en directe per la web de la Comunitat, per la pàgina de Facebook i per Padre Pio TV.