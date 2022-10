news

El crit per la pau: presentació de la Trobada Internacional per la Pau de Sant'Egidio que se celebra a Roma del 23 al 25 d'octubre

Informació sobre el programa, les taules rodones i les modalitats de participació

Un crit per la pau sorgeix des de moltes parts del món. Escoltar aquest crit i voler-hi respondre va motivar el sorgiment de la Trobada de Diàleg i Pregària per la Pau entre les religions del món, que se celebra a Roma del 23 al 25 d'octubre.

Marco Impagliazzo ha presentat aquest matí la trobada de tres dies que aplegarà representants de les religions, la política i la cultura d'uns 50 països juntament amb milers de persones que ja s'hi han inscrit. Davant d'un panorama internacional dramàtic, tant per l'escalada bèl·lica com per l'agreujament de la crisi climàtica o les conseqüències econòmiques de la pandèmia, calia una iniciativa per “connectar mons diferents i ajudar els mons religiosos a 'sortir' i trobar-se amb les realitats del patiment d'aquest món nostre”.



Per això la Trobada es desenvolupa a dos nivells:

- El Congrés al Centre de Congressos “La Nuvola” de Roma, que s'obre en sessió plenària el 23 de la tarda amb les veus de grans representants del món polític-institucional: amb Andrea Riccardi conversant amb el president italià Sergio Mattarella, el francès Emmanuel Macron i Mohamed Bazoum del Níger, país clau en la lluita contra el jihadisme i el trànsit de migrants, en un interessant moment de debat entre Àfrica i Europa. Les veus de les religions es fan ressò d'aquestes veus: el cardenal Matteo Zuppi, el rabí de França Haim Korsia i el secretari de la Lliga Mundial Islàmica, Al Issa. També els acompanyarà un jove testimoni de la tragèdia de la guerra a Ucraïna.

Els dies 24 i 25 al matí, una sèrie de taules rodones aborden temes de gran actualitat, com ara la qüestió ecològica, les migracions, el valor de salvar vides humanes, la guerra que desafia Europa i temes de caràcter més religiós, com la pregària, la Paraula de Déu, la Pasqua comuna, una tema crucial del diàleg ecumènic.



- La cerimònia de pregària per la pau al Coliseu, el 25 d'octubre a la tarda, comptarà amb la presència del papa Francesc i de representants de les religions del món.



Aquest esdeveniment no es planteja només com una reacció al moment actual de guerra, sinó que també connecta amb una llarga història de treball per la pau de Sant'Egidio, tal com indica, entre d'altres, el 30è aniversari de la pau a Moçambic, que es va celebrar fa uns dies. La situació actual del món, de fet, requereix trobar noves formes de diàleg, a través d'un esforç comú per imaginar una alternativa a l'escenari bèl·lic actual, i per construir la pau.

XXXVI Trobada Internacional per la Pau

XXXVI Trobada Internacional per la Pau