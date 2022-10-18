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Record dels Apòstols. Meditació de l'Evangeli de Lluc (Lc 10,1-9)

18 Octubre 2022 - ROMA, ITÀLIA

Oración en vivo

Record de sant Lluc, evangelista i autor dels Fets dels Apòstols. Segons la tradició va ser metge i pintor

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