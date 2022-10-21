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Pregària de la Santa Creu. Meditació de Marco Impagliazzo sobre la carta als Romans (Rm 8,31-39)

21 Octubre 2022 - ROMA, ITÀLIA

Oración en vivo

Record del beat Giuseppe Puglisi, capellà de l'Església de Palerm assassinat per la màfia el 1993

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