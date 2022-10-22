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Sant'Egidio: comença aquesta tarda a Roma "El crit de la pau"

22 Octubre 2022 - ROMA, ITÀLIA

#peaceispossible

Inauguració el 23 d'octubre de la trobada internacional en l'"Esperit d'Assís" amb Mattarella, Macron, Zuppi i Riccardi

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