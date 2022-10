news

El Papa Francesc a l’Àngelus: el 25 d’octubre aniré al Coliseu per pregar per la pau. La pregària és la força de la pau

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Al final de l’Àngelus, el Papa Francesc ha anunciat la seva participació en el moment final de la Trobada Internacional de Pregària per la Pau “El crit de la Pau” organitzat per la Comunitat de Sant’Egidio a Roma:

“Demà passat, dimarts 25 d’octubre –ha dit el Papa- aniré al Coliseu per pregar per la pau a Ucraïna i al món, juntament amb els representants de les Esglésies i Comunitats cristianes i de les Religions mundials, reunits a Roma per la Trobada “El crit de la pau”. Us invito a unir-vos espiritualment en aquesta gran invocació a Déu: la pregària és la força de la pau. Preguem, continuem pregant per Ucraïna tan martiritzada”.