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Assemblea d'inauguració d'"El crit de la pau". Vídeo i textos de les intervencions

23 Octubre 2022 - ROMA, ITÀLIA

Andrea Riccardi, Sergio Mattarella, Emmanuel Macron, Olga Makar, Matteo Zuppi, Haïm Korsia, Shaykh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa

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