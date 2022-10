news

Sirians nouvinguts del Líban amb corredors humanitaris - Avui 66 persones acollides per Sant'Egidio i les Esglésies protestants

37 persones d'origen sirià han arribat a l'aeroport de Fiumicino, entre elles 13 menors, en un vol des de Beirut. El divendres 28 d'octubre arribaran altres 29 refugiats, de nou del Líban. Seran allotjats i allotjades a diferents regions d'Itàlia, des del Piemont fins a Sicília. L'acollida dels corredors humanitaris la realitzen la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia, la Diaconia i la Taula Valdesa. Es tracta de famílies i persones soles, originàries de diverses ciutats sirianes com Homs, Alep, Damasc, que en els darrers mesos han patit un fort deteriorament de les seves condicions de vida també per la greu crisi econòmica i social que està travessant el Líban.

Les famílies també seran acollides per associacions, parròquies, comunitats i ciutadans individuals de tot el territori nacional i participaran en un procés d'integració: per als menors mitjançant la inscripció immediata a l'escola i per als adults, immediatament amb l'aprenentatge de la llengua i, un cop obtinguda la condició de refugiat, amb la inserció en el món laboral. Els corredors humanitaris, totalment autofinançats (a partir de la recaptació de fons de Sant’Egidio i del 8 per mil de les Esglésies Valdenses i Metodistes) i creats gràcies a una àmplia xarxa d’acollida, representen una bona pràctica que combina solidaritat i seguretat. Només des del Líban, des del 2016 fins avui, més de 2.300 persones han arribat a Itàlia, gràcies als corredors humanitaris. Amb el mateix procediment, més de 7.000 són els que han arribat en total, entre Itàlia i d'altres països europeus.