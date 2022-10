El 30 d'octubre també ressona a Mèxic, “El crit de la pau”

Inscriu-te al butlletí He llegit i accepto la política de privadesa PRIVACITAT feu clic per llegir la política de privadesa

Inscriu-te al butlletí

Seguint la línia de la trobada internacional celebrada a Roma del 23 al 25 d'octubre amb el títol “El crit de pau”, la Comunitat de Sant'Egidio a Mèxic convida homes i dones de pau a participar en la trobada de Religions i Cultures en Diàleg el 30 d'octubre de 2022 a Ciutat de Mèxic, que tindrà lloc a l'Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC) a partir de les 9:00 hores amb l'acte d'inauguració i després es desenvoluparà en tres taules rodones:

– 9:40-10:55 Taula rodona 1: Migracions: solidaritat, misericòrdia i humanitat, un camí segur



– 11:10-11:15 Taula rodona 2: La cura de la casa comuna, un motiu per a l'esperança



– 12:10 - 13:20 Taula rodona 3: La pregària: invocar el do de la pau en temps de desordre



En acabar, se celebrarà la “Pregària per la Pau”, una pregària simultània i independent de cada religió (cristians, musulmans i jueus), seguida de la processó per la pau.