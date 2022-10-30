cita

El 30 d'octubre també ressona a Mèxic, “El crit de la pau”

30 Octubre 2022 - CIUTAT DE MÈXIC, MÈXIC

Oración por la Paz#peaceispossible

A les 9 h a l'Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), Pedro Luis Ogazón, 56, Guadalupe Inn

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