cita

Litúrgia d'acció de gràcies a Buenos Aires pel 54è aniversari de la Comunitat de Sant'Egidio presidida pel cardenal Mario A. Poli. Catedral Metropolitana, 5 de novembre a les 18.15 h

5 De Novembre 2022 - BONS AIRES, ARGENTINA

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Argentina

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