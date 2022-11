cita

Barcelona, 5 de novembre, marxa en record de la nit dels vidres trencats

A les 19 h des de la plaça del Pedró

El 5 de novembre, Sant'Egidio de Barcelona convoca “No hi ha futur sense memòria”, una marxa en record de la nit dels vidres trencats, per no oblidar l'inici de la deportació dels jueus i el drama de la Xoà, l'Holocaust.

És una oportunitat per enviar un missatge contundent i clar contra totes les formes de racisme, odi i violència, i per trobar respostes d'humanitat i solidaritat.

La marxa finalitzarà a la plaça de Sant Just.