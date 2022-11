news

Impagliazzo, sobre els migrants: Cal evitar noves tragèdies i permetre que els refugiats que rescaten vaixells de les ONG desembarquin immediatament

Alhora, s'ha de reubicar als països del pavelló de cada vaixell un nombre equivalent de sol·licitants d'asil

Davant l'empitjorament de la situació sanitària a bord dels 3 vaixells d'ONG que porten dies solcant les aigües de Sicília, amb prop d'un miler de migrants rescatats al mar, entre ells molts menors d'edat, el president de la Comunitat de Sant'Egidio fa una crida: “Que se'ls permeti desembarcar immediatament en un port segur. Està previst que les condiciones meteorològiques empitjorin en les pròximes hores, amb risc de tempestes i onades de fins a sis metres d'altura. Hem d'evitar que persones que ja han patit maltractaments i violència als camps de Líbia hagin de suportar un patiment afegit. Amb Europa –proposa Impagliazzo– i, en particular, amb els països amb pavelló de les ONG, es pot arribar a un acord per reubicar un nombre de sol·licitants d'asil igual als que ja hi ha en territori italià, d'acord amb la idea de reubicació dins de la Unió, que ja ha estat aprovada però poc aplicada. Ens congratulem per la disponibilitat que França ha anunciat en les últimes hores, però cal recordar –conclou el president de Sant'Egidio– que des de principis d'any més de 80.000 persones han desembarcat a les costes italianes”.

Foto Max Cavallari/SOS Humanity