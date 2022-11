news

La desaparició de Crisòstom II, arquebisbe de Xipre, amic de la Comunitat durant molts anys

La Comunitat de Sant'Egidio rep amb tristesa la mort de Sa Beatitud, Crisòstom II, arquebisbe de Xipre, a qui els unia una llarga amistat i expressa el seu profund condol a l'Església Ortodoxa de Xipre de la qual va ser guia i pare durant 16 anys. Està viu el seu record per la visita que va fer a la Comunitat i per la seva participació en la pregària a la Basílica de Santa Maria a Trastevere el 2012. Al llarg d'aquests anys, hi ha hagut moltes altres ocasions de trobada i col·laboració, en particular en el diàleg entre religions segons "l'esperit d'Assís", del qual la Comunitat es va fer portadora després de la jornada històrica realitzada gràcies a Joan Pau II el 1986. Precisament una d'aquestes edicions de la pregària per la Pau va ser acollida, el 2008, per Crisòstom II a Xipre amb el títol "La civilització de la pau".

“El compromís per la pau i, en conseqüència, per la justícia, la fraternitat i la llibertat –va dir en aquella ocasió– no coneix límits ni fronteres, ni restriccions religioses o confessionals”. En els darrers anys S.B. Crisòstom II també ha afavorit l'acolliment dels nombrosos refugiats i migrants que desembarcaven a les costes de la illa. És una mostra de la solidaritat expressada cap a Sant'Egidio, que va ser present l'estiu passat als camps de refugiats de Xipre, des dels quals la Comunitat ha activat corredors humanitaris.

Recordem amb amistat i gratitud un bon pastor, solidari amb els més fràgils i sincer company en la recerca de la pau i la unitat.