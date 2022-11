news

Amistat amb els pobres per un cristianisme feliç: les comunitats mexicanes es troben amb Marco Impagliazzo a Ciutat de Mèxic

Les comunitats de Mèxic (Ciutat de Mèxic, Guadalajara i Puebla) es van reunir dissabte i diumenge passats a Ciutat de Mèxic amb motiu de la visita de Marco Impagliazzo.

La trobada es va dividir en diversos moments: l'assemblea, la litúrgia amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres, la trobada amb els infants i adolescents de les Escoles de la Pau, amb els indis adults que assisteixen a cursos d'alfabetització i amb les persones sense llar a qui es distribueix menjar dues vegades per setmana.

En el discurs, Marco Impagliazzo subratllà el valor de la Comunitat en un país ric en història, cultura i fe que es va construir sobre la trobada entre diferents pobles i civilitzacions; que mai no ha fet de la puresa ètnica un estendard, sinó que s'ha desenvolupat sobre el mestissatge i la riquesa de la trobada. Avui Mèxic és el segon país en nombre de catòlics al món i la presència de la Comunitat és un valor afegit per orientar-ne molts cap a l'amistat amb els pobres, així com per mostrar el camí d'un cristianisme feliç que pugui curar el dolor i les ferides de moltes persones que han quedat al marge de la societat o afectades per la pandèmia i les conseqüències de la crisi econòmica i social mundial.

Una delegació de les Comunitats es va dirigir després al santuari de Guadalupe, la imatge de la Verge moreneta de la qual, és una síntesi única de la trobada entre els pobles indígenes i europeus i és venerada com a Mare dels pobles llatinoamericans. Aquí la Comunitat va dipositar una ofrena floral. Les comunitats de Mèxic es comprometen cada dia juntament amb els més pobres, inclosos molts migrants que viatgen per tot el país en els viatges difícils i sovint dramàtics des d'Amèrica Llatina fins als Estats Units.

A Ciutat de Mèxic, la Comunitat viu a diferents barris i té un lloc de trobada i acollida de pobres al centre de la ciutat, punt de referència per a molts.