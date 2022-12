news

El crit de la pau: la veu de les religions i de les víctimes de la guerra domina els sorolls del trànsit de Budapest per un dia

La Comunitat de Sant'Egidio i els Joves per la Pau de Budapest van organitzar una manifestació per la pau a Ucraïna a la plaça central a prop de l'Estació Oest (Nyugati Pályaudvar), un lloc icònic on hi va haver l'acollida dels refugiats ucraïnesos que van arribar en tren durant els primers mesos de l'atac rus.

El primer a parlar fou Béla Varga, de 92 anys, supervivent de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust. "¡Ajuda, ajuda, ajuda!", va ser el seu missatge als joves.

Van seguir els discursos de Péter Szőke, en nom de la Comunitat de Sant'Egidio, un jove refugiat d'Ucraïna i altres testimonis sobre l'horror de la guerra i la necessitat de la pau.

Després de la proclamació de la crida per la pau, una processó de torxes per la pau va recórrer els concorreguts carrers de Budapest i va concloure amb una pregària interreligiosa on també hi va assistir el Gran Rabí Zoltán Radnóti, que va resar amb aquestes paraules:

"On és el meu germà? - diu el nen ucraïnès.

On és el meu germà? pregunta el nen rus el germà del qual va ser enviat a la guerra.

On són els nostres germans? - es pregunten els pobles d'Europa. Déu ens concedeixi trobar el nostre germà, i amb ell la paraula més bonica del món que en hongarès és „BÉKE” (pau), en hebreu és „SHALOM”.