A París, la celebració de l'aniversari de Sant'Egidio a l'església de Sant Merry presidida per l'arquebisbe mons. Laurent Ulrich

Una ocasió d'amistat i comunió amb molts amics

A l'església de Saint-Merry de París, la Comunitat, juntament amb molts amics, va celebrar el 54è aniversari de Sant'Egidio amb una litúrgia eucarística presidida per Mons. Laurent Ulrich, arquebisbe de la ciutat.

Van ser molts els amics que van assistir-hi, la presència de cadascú és diferent però sempre significativa: Roseline Hamel, germana del pare Jacques Hamel, testimoni de la fe assassinat el 2016; Hafiz Chemseddine, rector de la Gran Mesquita de París; el venerable budista zen japonès Shoten Minegishi, representants de les esglésies ortodoxa i protestant, així com altres personalitats del món de la política, la cultura i la societat civil. Però sobretot hi havia els amics més pobres: ancians, persones sense llar, refugiats acollits amb corredors humanitaris i famílies ucraïneses que han arribat aquest any a causa de la guerra i han estat acollides per la Comunitat.

L'arquebisbe Ulrich va recordar a tothom de quina manera la feina de la Comunitat és font de pau i fraternitat per a molts. Per concloure, Valérie Régnier de Sant'Egidio, dirigint-se a tots els presents, va saludar dient: "La vostra presència avui és una celebració, perquè és plena de significat: expressa la nostra necessitat d'enllaços visibles, de comunió i d'amistat, és una etapa en el camí de la pau que hem recorregut junts durant molts anys, aquí a París i a tot el món”.