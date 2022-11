news

Sant'Egidio acull refugiats d'Ucraïna a la República Txeca

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La República Txeca acull més de 435.000 refugiats d'Ucraïna. Des del mes de març, la Comunitat de Praga ha acollit diverses famílies, amb les quals ha establert una intensa relació. També ha obert una escola d'idiomes per als adults i una escola de pau per als infants.



Fa uns dies, la Comunitat va convidar les famílies ucraïneses a una trobada d'amistat i solidaritat. Va ser el 17 de novembre, festa nacional de la República Txeca, que commemora l'inici de la Revolució de Vellut, una sèrie de manifestacions populars no violentes que van portar la democràcia a l'antiga Txecoslovàquia.



La trobada festiva va tenir lloc a l'arquebisbat de la ciutat i també va comptar amb la presència de monsenyor Jan Graubner, arquebisbe de Praga. La festa, que va acabar amb cançons txeques i ucraïneses, va ser un moment d'alegria i emoció per a tots. Al final, cada persona va rebre una rosa, signe d'amor i esperança.