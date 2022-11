news

Afganistan, 158 refugiats rescatats a través de corredors humanitaris. Dijous 24 de novembre, a les 12h, roda de premsa a Fiumicino

Arribada a Itàlia gràcies a un protocol entre l'Estat i un grup de religiosos i civils

Dijous 24 de novembre, 158 refugiats afganesos arribaran en un vol procedent d'Islamabad gràcies als corredors humanitaris promoguts per la Conferència Episcopal Italiana (a través de Càritas Italiana), la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia, la Mesa Valdense, Arci, OIM i ACNUR en conveni amb els Ministeris de l'Interior i de Relacions Exteriors.

Els ciutadans afganesos, refugiats al Pakistan des de l'agost del 2021, seran acollits a diverses regions i immediatament encaminats cap a la integració, començant per l'aprenentatge de l'idioma i la inserció laboral, gràcies a aquest projecte totalment pagat pels organismes proposants i recolzat per la generositat i el compromís de molts ciutadans italians, que han ofert casa seva per acollir, però també comunitats religioses, ONG i diversos subjectes eclesials i civils.

A les 12 hores del dijous 24 de novembre, a Fiumicino, acolliment de refugiats i roda de premsa amb la participació de:



Mons. Giuseppe Baturi, secretari general de la CEI



Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant’Egidio



Libero Ciuffreda, membre del Consell de la Federació de les Esglesies Evangèliques a Italia



Filippo Miraglia, responsable nacional d'immigracio d'Arci



Amb la presència de Marco Pagniello, director de Caritas Italiana

