L'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, va visitar la casa de la Comunitat de Pemba, lloc d'acollida i protecció per als refugiats del nord de Moçambic, afectats pel terrorisme

L'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, va visitar el nord de Moçambic i va anar a Pemba, una ciutat que, des de l'inici de les accions terroristes a la zona de Cabo Delgado, ha acollit centenars de milers de refugiats.

El 22 de novembre, la Comunitat de Pemba va rebre l'arquebisbe a la casa de Sant'Egidio, on Justin Welby va poder reunir-se amb els fidels anglicans del nord de Moçambic.

En aquesta ocasió, els representants de la Comunitat van tenir l'oportunitat de mostrar les diverses activitats que es duen a terme a la casa a favor dels refugiats, com ara l'acollida que es dona a nombroses famílies que fugen dels atacs terroristes al nord, i la preparació dels paquets d'ajuda que es donen a les famílies desplaçades.

A més, el setembre va començar l'activitat del programa Bravo!, que s'ocupa d'inscriure al registre civil aquells refugiats que, fugint dels atacs, van perdre els documents i, amb ells, els drets civils, i d'aquesta manera van quedar exposats a tota mena d'abusos. Tornar la identitat legal és un element de protecció molt important tant per a adults com per a nens.