30 de novembre, Coliseu: manifestació "Ciutats per la Vida – Ciutats contra la Pena de Mort"

L'acte comença a les 18.30h En directe

També enguany el 30 de novembre les ciutats del món s'il·luminen contra la pena de mort.

A Roma, l'acte se celebrarà al Coliseu (terrassa elevada de Largo Gaetana Agnesi).

La manifestació començarà a les 18.30h

El programa preveu intervencions de

Antonio Tajani, ministre d'Exteriors d'Itàlia

Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio

testimonis del corredor de la mort del Congo i dels EUA



Un cop hagin acabat les intervencions s'il·luminarà el Coliseu amb un videomapping sobre el tema "No hi ha justícia sense vida"