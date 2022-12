news

Es presenta a Barcelona el llibre "Vull viure a casa", una proposta cultural per a la tercera edat

El 27 de novembre es va presentar a Barcelona el llibre «Vull viure a casa», escrit per Montse Vilaseca, que relata la història de la Remedios, una dona anciana i perifèrica que després d'un llarg i difícil itinerari troba un centre a la seva vida o, més aviat, més d'un centre: el seu company i la seva família, els amics del barri del Raval i la Comunitat de Sant'Egidio, que avui representa una segona família.

Durant la presentació l'autora va comentar: «La Remedios va ser adoptada per Sant’Egidio i ens ha donat molt de coratge per continuar lluitant per molts ancians. Li donem les gràcies per la seva clarividència i la seva lluita. No desaprofitem cap ocasió per protegir els ancians fràgils perquè no acabin en una residència. Siguem convincents a l’hora d’explicar la nostra opció i els drames amb els que es trobarien els ancians si hi van». Tots els oradors van destacar el valor de la història de la Remedios, que demostra que és possible protegir els ancians de la institucionalització.

Jaume Castro va presentar el llibre com «un manual de resistència i esperança per ajudar els ancians a quedar-se a casa». Rosa Salvat, la persona de referència per a la Remedios, va explicar alguns trets de la seva lluita per quedar-se a casa, amb l'ajuda de molts amics que anaven a visitar-la. Clara Agulló, dels Joves per la Pau, que va conèixer la Remedios quan tenia 16 anys, va explicar molt bé que cada visita a ser una ajuda concreta per a la Remedios, i per a ella, una veritable escola de vida: «Jo l'ajudava a ella, però ella m'ajudava a mi a sortir del meu tancament, a viure una amistat de veritat». Sense aquesta xarxa de protecció, construïda pels amics de la Comunitat de Sant'Egidio, la Remedios hauria acabat els últims anys de la seva vida en una residència d'ancians. Gemma Muñoz va explicar el patiment de molts ancians que viuen en residències i que no van tenir la possibilitat de triar una alternativa.

La presentació, doncs, va ser una ocasió per donar veu a molts ancians que no poden triar com passar la seva vellesa. Per acabar l'acte Josep Maria Argimon, anterior conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, va afirmar clarament que calen més ajudes per tal que els ancians puguin triar lliurement casa seva com a lloc de vida.

La presentació del llibre «Vull viure a casa» també va ser una ocasió de debat del qual va sorgir una proposta cultural: posar al centre la voluntat dels ancians de quedar-se a casa. Aquest canvi de perspectiva, com bé demostra el llibre, pot produir un nou model d'assistència i cura dels ancians.