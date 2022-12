news

Nadal amb els ucraïnesos al cor: un vídeo d'Ivano-Frankivsk mostra el treball generós i continu de la Comunitat a Ucraïna

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Sis-centes tones d'ajuda, per valor de més de 10 milions d'euros.

Això és el que la Comunitat de Sant'Egidio ha enviat a Ucraïna des d'Itàlia i altres països europeus durant el període de guerra.

L'ajuda arriba a persones desplaçades i institucions sanitàries de les diverses regions d'Ucraïna afectades per la guerra.

A Kíiv, Lviv i Ivano-Frankivsk hi ha centres d'ajuda on la gent pot rebre productes de primera necessitat i aliments. Sempre hi ha molta gent al punt de distribució Ivano-Frankivsk. Des del començament de la guerra, hi arriben centenars de persones obligades a abandonar les seves llars i traslladar-se a l'oest d'Ucraïna. L'Olena, una jove mare amb el seu fill, va arribar a Ivano-Frankivsk des de Khàrkiv fa uns mesos. Per arribar a la regió d'Ivano-Frankivsk, va haver de viatjar quatre dies.

Diu: “Va ser terrible. Crec que no vaig dormir en tot un mes. Vaig passar tanta son... Em despertava amb cada xiulet de tren. Tenia por pel meu fill, tenia por per tothom. No vull que ningú vegi el que vam veure. Dono les gràcies a aquesta ciutat perquè ens acull, ens ha acollit. Estem molt agraïts als voluntaris per la seva ajuda”.



El Vitali és un desplaçat de la ciutat de Liman, a la regió de Donetsk. La seva ciutat està ocupada, les infraestructures estan destruïdes. Per això es veu obligat a passar l'hivern a Ivano-Frankivsk: “No hi ha ni llum ni gas. Diuen que la casa meva està sencera, però que l'han saquejada, perquè els 'orcs' entren a tot arreu, i el que no destrueixen ho roben”.



El Vitali, l'Olena i molts altres desplaçats van regularment al centre de Sant'Egidio a buscar ajuda. Allà es distribueix menjar, roba d'abric, sabates, roba i menjar per a nadons. Els voluntaris fan tot el possible per donar a tothom el que necessita per sobreviure. Són un suport i donen esperança en una situació millor.



L'Olena, desplaçada de Khàrkiv, diu:

“Estic de baixa maternal i no tinc mitjans per donar gaires coses al meu fill, així que els voluntaris ens ajuden...”. L'Olga



també prové de la regió de Donetsk. Ara mateix la seva ciutat està ocupada, han destruït casa seva. Al principi, ella i la seva família van rebre ajuda alimentària al centre de Sant'Egidio, però més tard també va decidir ajudar.



L'Olga Sidorova, desplaçada de la regió de Donetsk, diu:

“Vaig entendre que jo també puc ajudar la gent. Ara treballo, els voluntaris ajuden. Aquí he trobat molts amics, persones com jo, en la mateixa situació que la meva família. Ens hem unit i ara estem ajudant. Això m'ajuda a mantenir-me ferma, m'ajuda a tenir esperança”.



El centre d'ajuda d'Ivano-Frankivsk funciona des del començament de la guerra. Tant les persones locals com les persones desplaçades hi fan un servei voluntari; quatre vegades a la setmana reparteixen ajuda, parlen i ajuden a resoldre els problemes de les persones desplaçades.



El Vladimir Xubinec, voluntari, explica:

“Durant aquest període m'he adonat que hi ha molta gent que necessita ajuda i, en aquest moment difícil, hem de mobilitzar-nos per ajudar la gent que treballa aquí”.



L'Ivan Iaruk, coordinador de la Comunitat Sant'Egidio a Ivano-Frankivsk, afirma:

“Treballant al nostre centre durant aquest període, hem entès que la nostra ajuda és molt concreta i necessària. Tot i la situació que es viu a Ucraïna, tot i que moltes persones han perdut les seves llars, ara són aquí i es troben en diferents situacions. Està clar que seguirem ajudant-los, almenys intentarem ajudar a totes aquestes persones fins i tot en el futur.

Els nostres amics d'Itàlia i d'altres països entenen la situació i fan un gran treball per ajudar, en el moment adequat i amb eficàcia, a tots aquells que necessiten ajuda a Ucraïna i sobretot aquí a Ivano-Frankivsk, on han vingut moltes persones de zones on hi ha guerra”.



La Ludmila Iarxenko, coordinadora del centre d'ajuda de Sant'Egidio, afirma que

“La Comunitat Sant'Egidio ajuda enormement Ucraïna. Hem calculat que, fins ara, hem rebut ajudes per valor de 8 milions i mig d'euros només en medicaments i 2 milions i mig d'euros en productes alimentaris. Les Comunitats de Roma, d'Europa, ens ajuden i prometen seguir fent-ho en el futur. Nosaltres seguirem endavant”.



A més de l'ajuda distribuïda a Ucraïna als desplaçats de zones de guerra, a hospitals i altres institucions mèdiques i socials, la Comunitat ha evacuat molts pacients en hemodiàlisi de les regions de l'est i del sud del país. Se n'ha organitzat el trasllat a Itàlia, Alemanya, Polònia, la República Txeca, Hongria i Romania.

A Kíiv, Lviv i Ivano-Frankivsk, on arriben centenars de persones necessitades, els centres d'assistència als refugiats continuen funcionant.

La Ludmila Iarxenko, coordinadora del centre d'ajuda Sant'Egidio, recorda que

“La gent ve a nosaltres i ens diu: -Sou l'última oportunitat d'ajuda que ens queda en aquest lloc tal com ha de ser, és a dir, ajuda estable i contínua. -

Busquem ajuda per a aquestes persones també per al futur. Quan faci fred, podrem donar-los roba d'abric i esperem tenir productes alimentaris per distribuir també. Aquestes persones compten amb nosaltres, estan esperant aquesta ajuda. Veiem com n'és important per a ells”.

Per ajudar en les activitats de la Comunitat de Sant'Egidio, clica aquí

VÍDEO