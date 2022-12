news

El programa DREAM i l'atenció pediàtrica: una inversió per al futur de l'Àfrica

Els infants de l'Àfrica continuen sent el segment de població amb menys accés a l'assistència sanitària. La desnutrició, el VIH/sida, la tuberculosi, la malària i la manca d'higiene contribueixen significativament a mantenir els nivells de mortalitat infantil del continent. El Programa DREAM sempre ha considerat que l'atenció pediàtrica és un element summament important: és una inversió per al futur de l'Àfrica.

En aquest context neix la voluntat de seguir protegint i ajudant els infants que, salvats de la sida i altres malalties, comencen a anar a l'escola. Als barris més pobres, als afores de les ciutats, els infants tenen dificultats per anar a l'escola, amb torns dobles o triples, mentre que a les zones rurals no és estrany trobar encara escoles per a fins a 80 nens a la vegada, que segueixen classes sota l'ombra d'un gran arbre. I si un infant té problemes de visió, és pràcticament impossible que segueixi les lliçons, es queda enrere i sovint ni tan sols

aprèn a llegir i escriure. Queda al marge, amb greus conseqüències per al seu desenvolupament i el seu futur.

Per això, l'existència d'un primer centre òptic prop de Maputo, la capital de Moçambic, en una zona on el Programa DREAM està present des de la seva creació el 2002, representa una atenció i assistència a la generació que està creixent i a la qual volem donar

no només salut, sinó també les eines per créixer bé.

Avui, al costat de l'ambulatori per a visites i control ocular, tot estrictament gratuït, també s'obre el primer taller d'ulleres a mida per a infants del programa DREAM i els seus centres de nutrició.

Gràcies a la combinació de diverses donacions importants (alguns han donat les eines per fabricar les ulleres, altres les lents, altres les muntures i altres han col·laborat en la instal·lació “remotament” amb gran professionalitat), avui els infants de la zona podran disposar de les seves tan necessàries ulleres.

Molts, quan se'ls prescriuen ulleres, com que no poden comprar-les, hi renuncien. A més, hi ha molt pocs centres capaços de fabricar ulleres a mida i estan en els barris cèntrics de la capital.

A partir d'avui, però, els que necessitin ulleres les tindran, i amb gran sorpresa, de forma gratuïta!

De la voluntat de donar alguna cosa i de la capacitat de treballar junts en neix una gran resposta a les necessitats dels fràgils i una gran ajuda que arriba molt lluny.