news

Desitgem que per Nadal hi hagi lloc per a tothom! Videomissatge de Marco Impagliazzo

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Benvolguts amics,

Us parlo des de l'església de Sant'Egidio, on hem posat un pessebre que representa el Nadal a la Comunitat. El Nadal a la Comunitat és el Nadal per a tothom, és el Nadal de Jesús, és el Nadal en què ningú no és exclòs. D'entre los moltes figures del pessebre, hi veiem persones sense llar, persones malaltes, immigrants que han arribat amb els corredors humanitaris, persones que viuen a la presó i moltes altres situacions d'exclusió, que sovint són també situacions de dolor de la nostra ciutat.

El dia de Nadal no hi havia lloc per a Jesús a l'hostal, diu l'Evangeli. No hi havia un lloc digne on Jesús pogués néixer. Doncs bé, aquest Nadal vol ser una resposta al fet que per Nadal hi ha d'haver lloc per a tothom. Ningú no ha de quedar exclòs del Nadal, de la festa del Nadal.

Fa 40 anys vam organitzar el primer dinar de Nadal a la magnífica basílica de Santa Maria de Trastevere. Llavors érem només 47 persones al voltant d'aquella taula. Avui milers i milers de persones s'asseuen a les taules dels dinars de Nadal, precisament perquè ningú no ha de quedar exclòs.

I entre aquestes persones tenim la joia d'acollir enguany molts ucraïnesos i ucraïneses que viuen amb dolor lluny del seu país, que pateixen com tots nosaltres pel greu conflicte que afecta Ucraïna, que avui viu a les fosques, sense llum i amb fred. Vol ser un Nadal també de gran solidaritat amb els ucraïnesos i les ucraïneses, per als que encara viuen al seu país i per als que viuen entre nosaltres.

Tots plegats i amb ells vivim aquesta joia de fer-li festa a Jesús. Què vol dir el Nadal si s'exclou Jesús, que és el pobre, que és descartat, que és l'últim? Que al Nadal de Sant'Egidio –per al que demanem a molta gent que participi, que ajudi, que faci un cop de mà de mil maneres diferents, cadascú com pugui–, que en aquest Nadal hi hagi lloc realment per a tothom.

Aquest és el desig que surt de Sant'Egidio, és el desig que expressa la nostra Comunitat; sobretot és un desig de pau per als que pateixen per la guerra. És un desig de bé i de salut per a tothom. Bon Nadal!

Marco Impagliazzo

President de la Comunitat de Sant'Egidio