La Comunitat de Sant'Egidio s'afegeix al dol i a la pregària de l'Església universal per la mort de Benet XVI, que recorda amb afecte i gratitud

La Comunitat de Sant'Egidio comparteix el dol i la pregària de tota l'Església per la desaparició de Benet XVI, un pastor humil i profund que des del Vaticà II va ser un referent fonamental, amb el seu pensament teològic i humanista, per a tothom, també per als moviments eclesials que van sorgir en aquella època.

Recordem les trobades, les visites i els moments de pregària amb la Comunitat al llarg del seu pontificat, que van deixar petja a la vida i la reflexió de Sant'Egidio. Recordem especialment la seva participació a la Trobada de Pregària per la pau amb les religions mundials de Nàpols de 2007, la pregària pels testimonis de la fe dels segles XX i XXI a la basílica de Sant Bartomeu, memorial dels nous màrtirs, la trobada amb els joves de la Comunitat i els operadors del programa DREAM a Camerun, les visites a la casa família dels ancians i al menjador per als pobres de Roma. "Aquí –va dir amb paraules que són com un preciós resum de la nostra amistat amb els pobres– es confon i s'aplega qui serveix i qui ajuda amb qui és ajudat i servit, i formen una única família."

El recordem amb afecte i profund agraïment.



PER SABER-NE MÉS

Paraules de Benet XVI a la Trobada de pregària per la pau amb les religions mundials a Nàpols 21/10/2007

Visita de Benet XVI al Menjador de Via Dandolo, Roma, 27 de desembre de 2009

Pregària al memorial dels nous màrtirs presidida pel papa Benet XVI (vatican.va)

Paraules de Benet XVI a la casa família Visca els ancians de la Comunitat de Sant’Egidio, 12/11/2012 (vatican.va)