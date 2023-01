news

Pau arreu de la terra: les paraules que el papa Francesc ha adreçat a la Comunitat ens animen a seguir treballant per la pau

Avui el papa Francesc, en acabar l'àngelus, s'ha adreçat a la Comunitat que s'havia aplegat a la plaça de Sant Pere amb pancartes i rètols que recordaven els països del món on hi ha guerra i conflictes, començant per Ucraïna.

"Saludo i agraeixo –ha dit Francesc– als nombrosos amics de la Comunitat de Sant'Egidio, que novament enguany han vingut a donar testimoni del seu treball per la pau arreu de la terra, aquí i a moltes ciutats del món. Gràcies, estimats germans i germanes de Sant'Egidio!".

Un calorós aplaudiment ha segellat les paraules del Papa en senyal d'agraïment per aquests ànims i per confirmar la nostra voluntat de seguir traçant camins de pau allà on calgui.

Mira el vídeo