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PREGàRIA PER LA PAU. MEDITACIó D'ANDREA RICCARDI SOBRE EL LLIBRE DE LES LAMENTACIONS (LM 4,1-4)
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Pregària per la pau. Meditació d'Andrea Riccardi sobre el llibre de les Lamentacions (Lm 4,1-4)
16 Gener 2023
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