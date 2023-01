news

Invertir en persones, prioritzar l'educació. Avui és el Dia Internacional de l'Educació 2023

"Invertir en les persones, prioritzar l'educació" és el lema de la cinquena edició del Dia Internacional de l'Educació establert per les Nacions Unides que se celebra avui a tot el món.

Educar per a la pau i la solidaritat han estat sempre els objectius de la Comunitat de Sant'Egidio a tots els racons del món. Per això avui enviem les nostres salutacions als qui ensenyen i inverteixen les seves energies en les persones durant tot l'any.

L'educació respon al gran desig d'aprendre dels infants, a una “fam d'escola”, sovint negada per l'exclusió, la pobresa, la violència urbana, les màfies, la guerra. Per això Sant'Egidio ha donat vida, a molts llocs del món, a les Escoles de la Pau, llocs alternatius a l'abandó i a l'”escola de la violència”. Llocs on és possible que tothom creixi a l'escola de l'amistat, en un ambient d'inclusió i solidaritat. Com per exemple al camp de refugiats de Nyumanzi al nord d'Uganda, on hi ha des de fa molt de temps una escola que acull més de 1.000 nens i nenes que van fugir del Sudan del Sud. Una escola, ja no sota els arbres ni en tendes de campanya, sinó en dotze aules de maó que, juntament amb la biblioteca, les cuines, el magatzem, la pista d'esports, el pou d'aigua potable i els diversos serveis, conformen una estructura on tothom pot estudiar, independentment de la seva nacionalitat o ètnia.

Saludem avui també els alumnes de totes les edats i procedències i els seus professors de les Escoles de llengua i cultura, llocs de veritable integració, on es construeix un món sense murs.