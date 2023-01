news

“Una missió d'amistat i pau”: les comunitats del Pakistan es van reunir a Lahore amb motiu de la visita d'Andrea Riccardi

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

En els últims dies, les comunitats de Sant'Egidio del Pakistan s'han reunit a Lahore amb motiu de la visita de Andrea Riccardi. Les vuit comunitats del país (Islamabad, Lahore, Sialkot, Faisalabad, Karatxi, Sargodha, Quetta i Gojira) van celebrar una assemblea. Va ser una oportunitat per reflexionar sobre la missió de Sant'Egidio en aquest gran país de majoria musulmana. “La vostra missió és ser una minoria profètica que creï pau i amistat per a tothom”, va dir Andrea Riccardi, “i descobrir junts el valor de la presència de Sant'Egidio en situacions que de vegades són de gran desatenció, com la dels ancians que, en un país demogràficament bastant jove, sovint viuen aïllats i separats de les seves famílies.

En un període difícil per al Pakistan, on les tràgiques inundacions que van devastar el país el setembre passat i van provocar el desplaçament de milions de persones s'afegeixen a la crisi econòmica provocada pel covid, la Comunitat ha intensificat el seu treball en favor dels pobres.

La visita d'Andrea Riccardi també va ser l'oportunitat d'inaugurar la renovació de la seu de la Comunitat de Lahore, amb una festa a la qual van assistir molts amics que reben la solidaritat de Sant'Egidio: els infants de les escoles de pau, dones que no tenien documents d'identitat, gent gran i famílies que havien perdut els mitjans de vida durant la crisi de la covid i joves que han pogut accedir a l'educació superior gràcies al programa de beques “Dret a l'escola, Dret al futur” (que ajuda a diversos centenars d'infants de la minoria cristiana al Pakistan) i que ara formen part de la Comunitat i participen en el servei als més pobres.

Les fotografies mostren alguns moments de la trobada amb les comunitats