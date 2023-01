news

“El veritable creient té el coratge de la pau”. La Conferència Interreligiosa per la Pau d'Islamabad reconeix la tasca d'Andrea Riccardi pel diàleg entre religions

Per iniciativa del mul·là Abdul Kabir Azad, imam de Lahore, es va celebrar una conferència interconfessional pel diàleg i la pau a Islamabad. Hi van participar unes 300 persones, representants de les diferents comunitats religioses del país, que van escoltar les intervencions d'Andrea Riccardi i del president de la República Islàmica del Pakistan, Arif Alvi.

“El Pakistan vol la pau, rebutja tota violència”, va dir el mul·là, que va recordar el camí de diàleg i amistat que s'ha creat en les trobades de pregària per la pau promogudes per Sant'Egidio, en què participa des de fa alguns anys. Gràcies a la seva participació en aquestes trobades, s'ha reforçat en ell la idea que en un món interconnectat la força de les religions per aconseguir la pau és decisiva. Per això va expressar el seu desig que el Pakistan participi activament en aquest moviment internacional de diàleg.

En la seva intervenció, Andrea Riccardi va destacar la importància de la col·laboració entre les diferents religions en el món global, no només a nivell legislatiu, sinó també en la vida quotidiana dels pobles: “Les nostres trobades de pregària, amistat i diàleg són un desafiament a l'odi i a la guerra. Un moviment que ha superat murs i ha unit en el diàleg. Amb el pas dels anys s'ha reforçat la convicció que la pau sempre és possible. De vegades les religions són benzina en el foc de la violència. Són incendiàries perquè són infidels a la cultura religiosa de la seva història. Però les religions poden ser aigua que apaga el foc de la guerra i l'odi. La nostra història, estimats amics, demostra que tot veritable creient ha de tenir el coratge de la pau”.

Per la seva banda, el president Alvi va destacar la importància d'aquest procés de trobada entre religions per apagar el foc de la violència, que tant dolor ha causat al llarg de la història. “La gent aprèn del que veu i l'amistat entre líders religiosos ensenya a viure junts”, va dir, i va convidar tothom a practicar l'art del diàleg en la vida civil del país.

Aquesta conferència, no només pels temes tractats, sinó també per l'autoritat dels ponents i per la participació de diferents comunitats religioses (incloent catòlics com els pares dominics, el bisbe d'Islamabad, el nunci, i també algunes comunitats de monges), és una fita en la convivència entre religions al Pakistan. De fet, tot i que encara hi ha tensions, cal destacar que les relacions entre les diverses comunitats religioses han millorat significativament, senyal que el treball de diàleg dut a terme en els últims anys està prenent força en la vida social pakistanesa.

Al final de la conferència, el president va lliurar a Andrea Riccardi un record en reconeixement de la seva tasca per la pau i el diàleg, i va expressar el seu desig que la col·laboració entre Sant'Egidio i el Pakistan continuï.

