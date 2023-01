news

Dia de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust: la Xoà prevé Europa contra l'antisemitisme i el racisme per a un futur de pau

Han passat 78 anys des de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz-Birkenau i el Dia de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, que se celebra el 27 de gener, no és una commemoració ritual. Mentre la generació de supervivents i testimonis de la Xoà va desapareixent, el Dia de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust convida tothom a assumir-ne el llegat i demana a les institucions que augmentin la vigilància per contrarestar la propagació de prejudicis antisemites i racistes, encara molt presents no només a Internet, i de consignes i actituds intolerants en els espais públics, acompanyats de la discriminació i l'exclusió social de les minories i dels que són diferents.



La reflexió sobre la Xoà, que es va gestar al segle XX després de dècades d'antisemitisme i de predicació de l'odi racial, va ser decisiva per a la pau i la reconciliació a Europa després de la Segona Guerra Mundial. No obstant això, el record de l'abisme d'Auschwitz segueix sent un avís fonamental per al futur del nostre continent, precisament ara que la guerra ha tornat tràgicament al sol europeu.