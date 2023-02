news

A Guinea el programa DREAM i la Universitat Tor Vergata creen un sistema sanitari integrat per al tractament de la tuberculosi i el VIH

A la República de Guinea, un país de 13,7 milions d'habitants (Banc Mundial 2021) situat a la riba de l'Àfrica occidental, la crisi derivada del conflicte entre Rússia i Ucraïna ha provocat un augment significatiu dels preus dels carburants i dels aliments, i ha posat a prova la resiliència de les famílies.



A Guinea, el context epidemiològic està dominat per les malalties infeccioses (malària, tuberculosi, VIH, malalties tropicals potencialment endèmiques com l'ebola, la difícil gestió de la qual durant l'epidèmia de 2014-16 va posar de relleu carències del sistema) i es caracteritza per una morbiditat i una mortalitat encara altes.



DREAM actua al país des de 2006 i té més de 4000 persones amb VIH en tractament a Conakry i a les províncies de Coyah i Dubréka.



Avui, gràcies al projecte ASSIST (Accés a un Sistema Sanitari Integrat per als Serveis de TB/VIH), DREAM i la Universitat de Tor Vergata es proposen treballar per reduir la mortalitat i la incidència del VIH/sida al país i augmentar l'accés de la població de Conakry, Coyah i Dubréka als serveis sanitaris per al VIH/TB gratuïts i de qualitat.