Refugiats, nouvinguts del Líban amb els corredors humanitaris de Sant'Egidio i Esglésies protestants

50 refugiats sirians han arribat aquest matí a Fiumicino - Altres arribades a Bèlgica en els últims dies

50 refugiats sirians que han viscut durant molt de temps en camps de refugiats a la vall de Bekaa, al nord del Líban o en allotjaments precaris a Beirut, han aterrat aquest matí a Fiumicino en un vol procedent de Beirut. Es tracta de famílies i individus que en els darrers mesos han patit un greu deteriorament en les seves condicions de vida a causa de la greu crisi política, econòmica i social que travessa el Líban. Entre ells, 23 menors que per la seva precària situació no podien assistir a l'escola i algunes persones amb discapacitat.

La seva entrada a Itàlia és possible gràcies al sistema de corredors humanitaris promogut per la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia i la Mesa Valdesa, en conveni amb els Ministeris de l'Interior i d'Afers Estrangers italians, que des del febrer de 2016 han portat fora de perill des del Líban fins a Itàlia, a més de 2.400 persones. En total, uns 6.000 refugiats han arribat a Europa a través dels corredors humanitaris.

Les famílies que han arribat aquest matí seran acollides a diverses regions italianes (Lazio, Calàbria, Friuli, Llombardia, Piemont, Puglia) i seran iniciades en un procés d'integració: per als menors mitjançant l'escolarització immediata i per als adults, amb l'aprenentatge de la llengua italiana i, una vegada obtingut l'estatut de refugiat, amb l'entrada al món laboral. Els corredors humanitaris, íntegrament autofinançats (amb la recaptació de Sant'Egidio i el 8 per mil de la Mesa Valdesa) i creats gràcies a una àmplia xarxa d'acollida, representen un model d'èxit que combina solidaritat i seguretat.

Els últims dies, de nou gràcies als corredors humanitaris, 21 refugiats sirians han estat acollits a Bèlgica, entre ells alguns que van sobreviure al tràgic naufragi del mes de setembre passat davant les costes libaneses en què van perdre la vida prop d'un centenar de persones.