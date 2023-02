news

El premi Zayed per la Franternitat Humana a la Comunitat de Sant'Egidio és "un reconeixement important que reforça el nostre compromís pel diàleg i la pau"

"És un gran honor per a Sant'Egidio rebre el premi Zayed per la Fraternitat Humana, que es va crear després de l'històric document que van firmar el papa Francesc i el gran imam Tayyeb el 2019 a Abu Dhabi. Aquest premi representa un fort impuls per seguir treballant a favor de la fraternitat, de la pau i del servei als més pobres del món". Són paraules del president de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, en saber-se que la Comunitat ha rebut el premi Zayed 2023, creat en ocasió de la trobada del 2019 entre el papa Francesc i el gran imam d'Al-Azhar.

El premi, que arriba a la quarta edició, es lliurarà el proper 4 de febrer a Abu Dhabi i reconeix la Comunitat de Sant'Egidio –juntament amb l'activista per la pau kenyana Mama Shamsa– per la seva contribució "a la construcció d'un món més pacífic i compassiu a través del foment dels valors de la fraternitat humana i l'exemple inspirador de la promoció de la convivència pacífica".

Un dels motius del premi concedit a Sant'Egidio és "l'aportació a l'èxit de les negociacions de pau i a la resolució dels conflictes a través de la diplomàcia religiosa i el diàleg intercultural", aspecte en què se cita Moçambic i Guatemala. També es reconeix el valor del programa dels Corredors humanitaris impulsats per la Comunitat des del 2016, per a la "integració dels refugiats a les nostres societats d'acollida".

Comunicat oficial del Premi Zayed (en italià)