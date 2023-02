news

El Papa Francesc al Congo es troba amb activistes de DREAM i representants de Sant'Egidio a Kinshasa i Kivu. La veu dels infants de l'Escola de la Pau

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El primer dia de la seva visita al Congo, el Papa Francesc es va reunir amb les delegacions dels qui fan obres de caritat i solidaritat al país. Entre ells hi havia els representants de les Comunitats de Sant'Egidio de Kinshasa i Kivu (Goma, Kikwit, Kenge) dels malalts i dels activistes del Centre DREAM que porta el nom de Floribert Bwana Chuyi.

Julien Neze, Director del centre DREAM a Kinshasa, va presentar al Papa el treball de Dream en aquests 11 anys de servei al centre Bibwa, un lloc d'excel·lència pels laboratoris moleculars d'última generació, que ha permès el naixement de més de 1000 nadons sans. Al Papa se li va oferir un gran quadre, pintat per un pacient tractat al centre que representa la bellesa. El discurs complert (font: Vatican.va).

Aline Minani i Jean Jacques Bakinahe, en representació de la Comunitat de Goma, van oferir al Papa un llibre amb els dibuixos dels nens i nenes de l'Escola de la Pau titulat "Floribert Bwana Chui", la biografia del qual van lliurar al Papa. Són imatges que descriuen el drama de la guerra, la violència i els nombrosos refugiats que fugen, però també la gran esperança de pau que ja s'ha fet a l'Escola de la Comunitat.

En agrair els obsequis i testimonis, el Papa va recordar que: “En aquest país, on hi ha tanta violència, que ressona com l'estrèpit d'un arbre talat, vosaltres sou el bosc que creix cada dia en silenci i fa que l'aire sigui respirable. És clar, l'arbre que cau fa més soroll, però Déu estima i cultiva la generositat que en silenci brolla i dóna fruit, i posa la seva mirada amb alegria en els qui serveixen els necessitats”.