El Papa als joves congolesos: prou de corrupció! El testimoni de Floribert dóna esperança per una Àfrica i un món lliures de corrupció

Sant'Egidio s'uneix al record del testimoni de Floribert Bwana Chui, recordat avui pel Papa Francesc a l'estadi dels màrtirs de Kinshasa. Un jove de la nostra comunitat a Goma, que treballava a la duana entre el Congo i Rwanda, es va negar a deixar passar munts de menjar en mal estat a canvi de diners i per això va ser torturat i assassinat.

“Era un jove com tu – va dir el Papa Francesc – Com a cristià pregava, pensava en els altres i optava per ser honest dient no a la immundícia de la corrupció. Això és mantenir no només les teves mans sinó també el teu cor net. No caiguin al parany, no es deixin enganyar, no es deixin empassar pel pantà del mal, no es deixin vèncer pel mal, sinó vencin el mal amb el bé”.

La força feble d'un creient, que s'ha oposat al mal pel bé del seu poble, ens dóna l'esperança d'una Àfrica i un món lliures de corrupció.

El video complert de la trobada amb joves i catequistes a Kinshasa