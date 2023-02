news

YOUTH PEACE PILGRIMAGES: joves del Sudan del Sud, amb Sant'Egidio, el Consell Mundial d'Esglésies i altres organismes cristians, esperen el Papa Francesc demanant pau i reconciliació

Preparant la històrica visita ecumènica del Papa Francesc, l'Arquebisbe de Canterbury i el Moderador de l'Església Escocesa al Sudan del Sud del 3 al 5 de febrer, la Comunitat de Sant'Egidio ha organitzat, juntament amb el Consell d'Esglésies del Sudan del Sud, a Anataban i per buscar un terreny comú, peregrinacions ecumèniques de pau per als joves - es diuen "Youth Peace Pilgrimages", YPP. A Juba s'hi han reunit centenars de joves pertanyents a totes les esglésies cristianes del Sudan del Sud.

A l'acte inaugural encapçalat pels líders juvenils, els joves van resar, cantar i ballar per la pau, desitjosos de superar les diferències en l'esperit de la visita ecumènica: “Prego perquè tots som un” és el lema triat pels joves, que també van compartir poemes per la pau i testimonis sobre la superació dels desafiaments del tribalisme al país.

Sant'Egidio té l'honor de donar suport a aquest esdeveniment únic al Sudan del Sud i continuarà treballant per la pau en aquest país a través de la Rome Initiative, que és tal com s'anomena l'acció de pau empresa allà per Sant'Egidio.