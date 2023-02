news

A Abu Dhabi la Comunitat rep el premi Zayed per la Fratenitat Humana

Avui ha tingut lloc a Abu Dhabi la cerimònia de lliurament del premi Zayed per la Fraternitat Humana 2023, atorgat a la Comunitat de Sant’Egidio i a l'activista kenyana Shamsa Abubakar Fadhil.

El premi Zayed, tal com ha destacat el papa Francesc en el seu missatge, vol ser un impuls per tal que "siguem promotors d'una cultura de pau que encoratgi el diàleg, la comprensió mútua, la solidaritat, el desenvolupament sostenible i la inclusió". LLEGEIX EL DISCURS SENCER DEL PAPA

Una delegació de la Comunitat ha participat en l'acte per rebre aquest premi que "novament fa que no mirem només la història del passat, amb tot el bé que ens ha dut en el camí del diàleg i de la fraternitat humana, sinó que treballem intensament per un futur en què es refermi la fraternitat humana".