La visita del Cardenal Carlos Aguiar Retes a la Comunitat de Sant'Egidio a Ciutat de Mèxic

“En aquest lloc de la ciutat, que tant bé ha fet durant la pandèmia, als pobres se'ls anomena amics”: amb aquestes paraules iniciava la visita del cardenal Aguiar Retes al terreny del centre de Ciutat de Mèxic on hi ha la seu de la Comunitat de Sant'Egidio.

Molts amics, universitaris, persones sense llar, infants de les Escoles de la Pau van poder conversar llargament amb el cardenal i explicar des del seu punt de vista com la Comunitat és un lloc d'acollida, un refugi segur en una ciutat caòtica, dispersa i de vegades, arriscada.

El cardenal va voler saludar personalment els més pobres, conèixer bé les seves històries per comprendre millor com la Comunitat va lluitar durant la pandèmia per sostenir més de 1.500 adults i ancians que acudien cada setmana a la recerca d'aliments i suport.

César Cárdenas, responsable de la Comunitat, va dir: “Com l'amistat amb els pobres ens permet veure la realitat de cada dia tal com és. L´escolta dels pobres acompanyada de la lectura de l'Evangeli és i serà la nostra escola. Amb ells entenem el significat de la injustícia i intentem entendre com tenir cura de l'altre”.

El cardenal va agrair la passió amb què s'ajuda i s'estima els pobres, les iniciatives dutes a terme a la diòcesi i l'esforç per mantenir obert el diàleg interreligiós i ecumènic en una ciutat "mundial" que acull representants religiosos de diferents credos i cultures.