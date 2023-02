news

TERRATRÈMOL, SANT’EGIDIO: SUSPENDRE IMMEDIATAMENT LES SANCIONS A SÍRIA PER AFAVORIR EL REPARTIMENT DE L'AJUDA HUMANITÀRIA

Nota de premsa

El desastrós terratrèmol que ha arrasat tota la regió fronterera entre Turquia i Síria està provocant milers de víctimes, i el recompte no deixa de créixer.

El tràgic esdeveniment ha tingut lloc en una regió que és escenari d'una cruenta guerra des de fa més d'11 anys. La Comunitat de Sant'Egidio –que ja s'ha mobilitzat per auxiliar la població– està especialment preocupada per les províncies sirianes d'Alep i Idlib, devastades pel conflicte i on rarament hi arriba ajuda humanitària a causa de les sancions internacionals que pesen sobre el país.

Creiem que ha arribat el moment de suspendre les sancions per permetre que les ajudes arribin en abundància i al més aviat possible a la població exhausta per la guerra i el sisme.

La Comunitat de Sant'Egidio fa una crida a la comunitat internacional perquè fomenti l'accés humanitari urgent a Síria –per aire i per terra– per tal que es pugui salvar el nombre més gran de persones afectades i tots aquells que ho han perdut tot en aquest fred hivern.



Roma, 7 de febrer de 2023