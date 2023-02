news

La convivència del Javier i el Pedro després de més de 30 anys al carrer

Casa de Sant Francesc de Barcelona

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El Pedro i el Javier conviuen des del 2021 a la casa de Sant Francesc, un pis del barri Gòtic de Barcelona. Després de 36 i 30 anys al carrer, viuren en una casa. En aquest vídeo del progrma "Signes dels temps" de TV3, el Pedro i el Javier parlen de la seva història després de tres anys de convivència.

"Vaig conèixer Sant'Egidio al carrer quan repartien entrepans per als que dormen al carrer. Van ser els meus salvadors. Sant'Egidio bon pastor. Em van trobar al carrer tirat entre la vida i la mort". Amb aquestes paraules del Javier comença una entrevista en què es descobreix el secret de l'l'amistat per ajudar-lo a sortir del carrer i començar una nova vida en una casa.

El Pedro parla de les circumstàncies que el van dur a viure al carrer i d'una convivència que defineix com "bona i dura" perquè ha hagut d'aprendre molts hàbits i "acostumar-se a les parets". Per convèncer-se de sortir del carrer el Pedro explica un itinerari de més de 6 anys per superar la desconfiança. "El que han fet amb mi personalment no té preu", acaba dient el Pedro.

Mira el vídeo